Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции

Жара в Турции предстоящим летом может побить многолетние рекорды. Об этом сообщил метеоролог Ихсан Юртташ.

Самая жаркая погода этим летом прогнозируется на Средиземноморском побережье Турции — в Анталье, Аланье, Белеке и Сиде. В июле и августе температура воздуха там может регулярно подниматься выше 40 градусов. При этом высокая влажность, характерная для региона, будет усиливать ощущение зноя.

Схожие погодные условия ожидаются и на Эгейском побережье, включая Бодрум, Мармарис и Кушадасы. По оценке метеоролога, число дней с экстремально высокими температурами в этом сезоне может превысить средние многолетние показатели.

Специалист советует туристам ограничивать пребывание под открытым солнцем в самые жаркие часы дня, поддерживать водный баланс и следить за рекомендациями местных властей и метеорологических служб. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, детям и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам, особенно нашим российским друзьям, следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары, — рассказал Юртташ в беседе с РИА Новости.

