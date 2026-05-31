Во Вьетнаме меняют правила въезда туристов на остров Фукуок

С 1 июня в аэропорту Фукуока прибывающие во Вьетнам туристы должны будут предъявлять QR-код, подтверждающий регистрацию на иммиграционном портале. Для его получения необходимо заранее заполнить онлайн-декларацию – такое объявление сделали иммиграционные власти страны. Нововведение касается и россиян, имеющих возможность безвизового въезда до 45 дней.

На очереди и Камрань, куда чаще всего прибывают туристы из России, приобретая туры на курорты Нячанга и Муйне (Фантьет). Цифровые анкеты вводят, чтобы ускорить прохождение пограничных процедур: ожидается, что в аэропортах вскоре появятся автоматизированные комплексы «умных ворот».

Систему с заполнением электронной карты прибытия начали тестировать в Хошимине еще полтора месяца назад. Как отметили в пабликах, посвященных Вьетнаму, пока россияне не заметили там никаких изменений при прохождении паспортного контроля. По их словам, сотрудники на КПП не спрашивали, есть ли у туристов регистрация на портале иммиграционной службы. Однако это не повод игнорировать предписание властей.

Во вьетнамской Pre-arrival Information (PAI) предусмотрен перевод анкеты на русский язык. Туристам необходимо внести паспортные данные и загрузить фото, указать дату прибытия и вылета из страны, планируемое местопребывание и другую информацию о поездке. Также в свою декларацию возможно добавить членов семьи, заполнение анкеты предусмотрено в течение 72 часов до прилета.

Внедряя электронную регистрацию, Вьетнам следует практике цифровизации учета иностранцев, уже действующей в ряде стран Юго-Восточной Азии, среди которых Индонезия, Малайзия, Филиппины, Китай, карту прибытия также недавно стал требовать Таиланд.

Кроме того, вьетнамские власти планируют ввести с 1 июля медицинскую декларацию для всех, кто пересекает границу, в том числе для транзитных пассажиров. Ее предполагается заполнять в цифровом или бумажном виде. Однако на данный момент официальной ссылки на новый опросник от местного минздрава пока не было. Один из обсуждаемых вариантов – добавить анкету о состоянии здоровья в систему PAI.

