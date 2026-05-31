Стало известно, сколько россиян посетили КНДР в 2025 году

Более 7 тыс. российских туристов в 2025 году посетили КНДР — направление становится популярным за счет интереса к культуре страны и разноплановости видов отдыха. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР Александр Козлов.

«В прошлом году более 7 тыс. российских туристов посетили КНДР. Это направление становится популярным за счет интереса к культуре и разноплановости видов отдыха — от горнолыжного курорта Масикрён до прибрежной туристической зоны в городе Вонсан», — рассказал он.

При этом Козлов отметил, что говорить о статистике посещений страны российскими туристами пока преждевременно, ведь впереди сезон летних отпусков.

«Затем планируем проанализировать динамику турпотоков текущего года», — добавил он.

Ранее Козлов заявлял о растущем интересе россиян к посещению КНДР.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

