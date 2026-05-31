Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в дневное время

Власти Таиланда окончательно отменили запрет на продажу алкоголя с 14:00 до 17:00. Его действие приостановили в январе в порядке эксперимента, а с 29 мая решили полностью от него отказаться, пишет издание TAT News.

Спиртные напитки разрешено продавать ежедневно с 11:00 до 24:00. При этом ряд объектов продолжит работать по специальным правилам. Особые условия действуют в международных аэропортах для пассажиров зарубежных рейсов, гостиницах, развлекательных комплексах с лицензией, на согласованных площадках для мероприятий, а также в отдельных зонах. Туристам рекомендуют учитывать указания персонала, поскольку режим обслуживания зависит от типа лицензии, категории объекта и региона.

Путешественникам советуют приобретать спиртное исключительно в официальных точках продаж, иметь при себе документы для подтверждения возраста, не употреблять алкоголь в запрещенных местах и заранее организовывать безопасное возвращение после отдыха.

Дополнительные ограничения также могут вводиться в дни выборов, крупных религиозных мероприятий или в другие периоды, определенные распоряжениями государственных органов.

Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.