Сколько стоят летние туры на Пхукет в 2026 году

Лето на Пхукете – низкий сезон: туристов меньше, цены ниже, но из-за муссонных волн море не везде спокойно. Отдых на острове возможен и безопасен, если выбирать пляжи в закрытых бухтах или на мысах, защищенных от открытого океана. При правильном выборе района поездка может быть удачной, а туроператоры уже назвали цены на летние туры в 2026 году.

© globallookpress

Обстановка на Пхукете в летние месяцы

Летом на острове бывают дожди, волны и неустойчивая погода, но это вовсе не значит, что от отдыха стоит отказываться. Главное – правильно определиться с местом размещения и выбрать подходящий пляж для купания.

Лучше всего для летнего отдыха подходят закрытые бухты, участки на мысах и зоны, защищенные от открытого моря. На западном побережье волны традиционно сильнее, поэтому там особенно важно следить за сигнальными флагами на пляжах.

Правило простое: если видите красный флаг – заходить в воду запрещено, пишет АТОР. Безопасно купаться там, где установлены красно-желтые флаги и работают спасатели.

Какие места выбрать

Лучшие варианты для летнего отдыха – мыс Панва и Ао Йон на юго-востоке острова: бухта защищена от открытого моря, поэтому больших волн здесь почти не бывает. Также стоит обратить внимание на пляж Три Транг южнее Патонга – благодаря расположению в бухте вода здесь часто спокойнее именно в низкий сезон.

На Кате и Ката Ной, несмотря на открытое море, из-за особенностей рельефа волны могут быть меньше, чем на других западных пляжах, но купаться стоит только с учетом флагов. Северные пляжи – Банг Тао, Лаян и Найтон – радуют чистой водой, в спокойные дни здесь комфортно, но после ухудшения погоды нужно быть осторожнее.

На Камале и Сурине волны летом возможны, однако при хорошей погоде и разрешающих флагах купание будет комфортным. На Най Харне и Януи тоже бывают волны, но в разрешенных зонах и при спокойной погоде купаться можно – главное, внимательно следить за сигнальными флагами.

Сколько стоят туры на Пхукет этим летом

Летом отдых на Пхукете заметно дешевеет: цены могут снижаться на 40–50 % по сравнению с высоким сезоном. При этом именно пятизвездочные отели становятся особенно востребованными – туристы пользуются низким сезоном, чтобы получить более высокий уровень размещения за меньшие деньги.

По данным туроператоров, летом можно уложиться примерно в 140–220 тысяч рублей на двоих с перелетом и проживанием в отеле 5*.

Примеры летних предложений на июнь и июль включают варианты на 6, 9 и 12 ночей. Самые доступные туры стартуют от 138 тысяч рублей на шесть ночей. Есть предложения на девять ночей в диапазоне от 143 до 220 тысяч рублей, а также вариант на 12 ночей стоимостью около 175 тысяч рублей. Некоторые поездки предполагают перелёт со стыковкой.

Таким образом, при грамотном подходе летняя поездка на Пхукет может оказаться удачной: туристов мало, цены низкие, достойные отели, а сам остров можно увидеть без толп и сезонной суеты.

Напомним, Департамент лесных ресурсов Таиланда инициировал принудительный снос нелегальных построек на пляже Нуи (Nui Beach) на юге острова Пхукет.