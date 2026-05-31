Море окрасилось в коричневый цвет

Воды Черного моря около берегов турецкой провинции Гиресун окрасились в коричневый цвет после сильных дождей, выпавших в окрестностях накануне. Об этом в субботу, 30 мая, сообщил телеканал Habertürk.

© globallookpress

Опубликованы фото прибрежной зоны и изменившей цвет морской воды, которые были сняты с воздуха при помощи дрона с видеокамерой. Уточняется, что мутная вода со взвесью смытой ливнями илистой почвы попала в море из впадающих ручьев Аксу и Батлама.

В статье отмечается, что изменение цвета моря после ливней в Гиресуне — обычное явление из-за рельефа местности и структуры почвы.

Гиресун — город на северо-востоке Турции на побережье Черного моря. Для туристов, особенно из РФ, это место не является популярным курортом.

