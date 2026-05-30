Появились удивительно дешевые билеты в Турцию

В системах онлайн-бронирования обнаружены дешевые билеты в Стамбул с вылетом из Сочи в некоторые даты июня. В частности, 8-го числа можно улететь в крупнейший город Турции всего за 6 тыс. руб. в одну сторону. По такой цене предлагают места на своих рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Азимут». Если пассажир возьмет чемодан, стоимость перелета увеличится до 8,6 и 9,6 тыс. руб. соответственно.

Для сравнения: «Аэрофлот» доставит из Сочи в Турцию за 7,5 тыс. руб. (11 тыс. – с багажом).

Если подбирать билеты в обе стороны, наиболее бюджетный вариант окажется у «Азимута». Например, с 9 по 16 июня можно слетать в Стамбул за 13,6 тыс. руб., а с багажом – за 19 тыс. По аналогичной цене продаются и места на самолетах «Уральских авиалиний» (с чемоданом – за 20 тыс.).

«Аэрофлот» отвезет пассажиров в Стамбул и доставит обратно в Сочи за 16 тыс. руб., а если добавить багаж, стоимость возрастет до 23 тыс.

Из Москвы билеты подороже. Но и здесь в отдельные даты первого летнего месяца можно найти варианты повыгоднее. Например, 21 июня доступен перелет в Стамбул за 12 тыс. руб. (с ручной кладью) – на рейсах авиакомпании «Победа». Вылет из Внуково утром. Билет с багажом до 10 кг обойдется в 15 тыс. руб.

Минимальная стоимость round trip по маршруту Москва – Стамбул по безбагажному тарифу в июне – 27 тыс. руб. Его также предлагает «Победа», например, в период с 21 по 30 июня. Если турист повезет с собой чемодан, стоимость билета вырастет до 33 тыс. руб.

«Уральские авиалинии» отвезут в эти даты за 33 тыс. руб., «Аэрофлот» – за 37, а Turkish Airlines – за 65 тыс. Все указанные тарифы не включают провоз багажа.

Ранее «ТурДом» писал о недорогих вариантах перелета из Москвы в Рим и в Ларнаку с пересадкой в Ереване.