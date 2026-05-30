Туры в Шарм-эль-Шейх стали доступнее

В Египте высокий сезон заканчивается, поэтому отдохнуть можно относительно недорого. В частности, туры с вылетом из Москвы 14–16 июня туроператоры предлагают по цене чуть больше 50 тыс. руб. на человека. Еще месяц назад таких привлекательных вариантов в системах бронирования не было.

Так, 7 ночей в Swiss Heaven Sharming Inn 4* c 14 июня по системе «все включено» обойдутся в 107 тыс. руб. на двоих, а в Sharm Holiday 4*, расположенном недалеко от бухты Наама Бэй, где сосредоточено большинство развлечений, – 108 тыс. руб. (вылет также 14 июня).

Не очень сильно отличаются в цене и пятизвездочные отели. В Parrotel Lagoon Resort 5* с собственным аквапарком c 14 июня можно остановиться на неделю за 113 тыс. руб. на двоих, в Il Mercato Splash Aqua Park 5* – за 121 тыс. руб. (c 14 июня на 6 ночей). За отдых в Pickalbatros Luxury Suites 5* заплатите 136 тыс. руб. (с 14 по 20 июня), а в Domina Coral Bay Bella Vista 5* в эти же даты – 142 тыс. руб. (во всех случаях приведена цена за отдых в формате all inclusive).

Меньше 100 тыс. руб. на человека стоит в первом месяце лета отдых в статусных Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5* – 182 тыс. руб. на двоих и Sunrise Diamond Beach Resort 5* – 178 тыс. руб. Продолжительность тура в обоих случаях 5 ночей, вылет 14 и 15 июня соответственно.

Главное неудобство поездок в Шарм-эль-Шейх в начале июня – это жаркая погода, которая подойдет не всем (сейчас на курорте +34 °С). При этом температура воды очень комфортна (+26 °С) и идеально подходит для дайвинга и снорклинга. Впрочем, по сравнению с июлем и августом, когда в Египте больше 40, первый месяц лета – это цветочки.

