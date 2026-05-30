Появилось недорогие билеты из Санкт-Петербурга в страны Европы

В системах бронирования можно найти относительно недорогие билеты из Санкт-Петербурга в страны Европы на летние даты. Речь идет о стыковочных рейсах авиакомпании AJet с пересадками в Турции – Стамбуле и Анкаре. Такие маршруты подойдут туристам, у которых уже есть шенгенская виза или тем, кто успеет оформить ее к поездке.

Всего за 12,8 тыс. руб. можно купить билет из Пулково в Вену на 6 июля. Самолет AJet доставит пассажиров в столицу Австрии за 13,5 часа, из них почти 7 займет стыковка в Анкаре. Важно учитывать, что в стоимость не включены ни багаж, ни ручная кладь: бесплатно разрешено взять только небольшую сумку или рюкзак весом до 4 кг. За провоз чемодана придется доплатить около 3 тыс., однако даже с учетом этой суммы поездка останется весьма бюджетной.

Более быстрые варианты на направлении Пулково – Вена предлагают Pegasus Airlines и AZAL, однако их тарифы превышают стоимость перелета AJet более чем в 2 раза. Турецкий перевозчик доставит пассажиров из Петербурга в Вену за 7,5 часа. Билет в одну сторону обойдется в 35 тыс. руб., а с багажом – в 38 тыс. Азербайджанская авиакомпания предлагает перелет за 34 тыс., а с включенным багажом – за 39.

Недорогой вариант round trip за 35 тыс. руб. возможен при комбинации рейсов AJet и Pegasus. Вылет в Австрию можно запланировать на 6 июля рейсом AJet, а возвращение – на 16 июля самолетом Pegasus. При выборе багажного тарифа стоимость поездки возрастает до 42 тыс.

Из Петербурга также можно сравнительно недорого отправиться в Италию. Например, с 18 июня по 3 июля можно за 36 тыс. руб. забронировать места на рейсах AJet из Пулково в Рим по безбагажному тарифу. С чемоданом такой перелет будет стоить 42 тыс.

Путь в Италию займет около 30 часов, из которых почти сутки придется провести на пересадке в Стамбуле. На обратном маршруте ожидание стыковочного рейса составит всего 8 часов, а общая продолжительность дороги в Россию – около 15.

Альтернативные способы добраться до Рима обойдутся заметно дороже. Билеты на рейсы Pegasus стоят от 46 тыс. руб., а Turkish Airlines – от 88 тыс. В тариф нацперевозчика Турции уже включен провоз чемодана весом до 30 кг. Тем не менее даже при сравнении багажных тарифов стоимость перелета Turkish Airlines остается примерно вдвое выше, чем у AJet.

Сравнительно недорого можно улететь из Петербурга и в Германию. Так, в июне доступны билеты на рейсы AJet во Франкфурт от 30 тыс. руб., а с багажом – от 36 тыс. Время в пути составит 10–11 часов.