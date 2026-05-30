Туристам упростят оформление карты прибытия в Таиланде

Власти Таиланда запустили мобильное приложение Thailand Immigration Management System для оформления карты прибытия Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Сервис позволяет иностранным туристам заранее заполнить данные перед въездом в страну и сократить время прохождения иммиграционного контроля до 1–3 минут, пишет The Straits Times.

Пользователь может сканировать паспорт с помощью системы распознавания на базе искусственного интеллекта, которая считывает машиночитаемую зону, биографическую страницу и встроенный электронный чип. После этого данные сохраняются в системе иммиграционного бюро. Во время прохождения контроля сотрудники сразу видят цифровую регистрацию путешественника без необходимости проверять отдельный QR-код.

Власти Таиланда намерены расширить возможности THIM и превратить приложение в единую цифровую платформу для иностранных граждан. В сервис планируют добавить запись на прием, подачу заявлений на продление визы и получение электронных документов. Кроме того, планируется перевести в приложение обязательное уведомление о месте проживания, которое иностранцы сейчас должны подавать каждые 90 дней. В будущем через THIM также могут стать доступны другие государственные услуги, включая подтверждение легального пребывания для оформления тайской SIM-карты.

Параллельно идет работа над расширением системы автоматического паспортного контроля через электронные турникеты без участия офицеров иммиграционной службы. Сейчас такой формат доступен только гражданам Таиланда, Сингапура и владельцам гонконгских проездных документов, однако в дальнейшем список стран планируется постепенно расширять.

