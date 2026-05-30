Прямые рейсы из России: куда можно полететь отдыхать этим летом

Россияне смогут улететь этим летом без пересадок в 31 страну. В расписание могут вернуться прямые рейсы в Саудовскую Аравию — с ней для российских туристов будет доступно 32 направления. До каких стран можно будет добраться без пересадок и какие из них будут популярны у отдыхающих — в материале «Вечерней Москвы».

В какие страны можно улететь прямым рейсом

Часть направлений авиаперелетов стала недоступна из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также напряженности на Ближнем Востоке. По сравнению с зимним расписанием полетов, прямых рейсов стало меньше на 25 процентов.

В список стран, куда можно добраться прямым рейсом, входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Эфиопия. К этому списку может присоединиться и Саудовская Аравия.

Какие направления будут пользоваться спросом

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что туроператоры формируют тот продукт, который будет рентабелен и интересен потенциальным покупателям.

Если исходить из того, что сейчас формируют туроператоры, то в основном это страны массового туризма, которые лидируют по популярности. Это Турция и Египет. Египет немного понизил стоимость отдыха сейчас, — добавил собеседник «ВМ».

С 1 июня станут доступны Объединенные Арабские Эмираты, но делать там сейчас нечего — наступает сезон аномальной жары. Кроме того, туристы будут бояться возможного обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Что касается ближнего зарубежья, то будут пользоваться популярностью Казахстан, Беларусь и Армения. В Казахстане в городе Актау есть отель для семейного отдыха, который всегда пользуется большим спросом. В Беларуси едут в санатории, которые, правда, прилично стоят и «забиваются» за полгода до сезона. История, культура и гастрономия — за этим нужно ехать в Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, — отметил эксперт.

В Азии будут пользоваться спросом Китай, Вьетнам, Индонезия и Таиланд. В Китае туристов ждут экскурсионные программы, но островной отдых на Хайнане будет не востребован из-за начала сезона дождей. Во Вьетнаме сезон сейчас в самом разгаре. Индонезия будет актуальна, если туристов не отпугнет стоимость: по словам Мельника, многие считают, что это дорогое направление, но нужно с умом подойти к перелетам и бронированиям.

Таиланд всегда будет привлекать отдыхающих, несмотря на то что там сейчас большая влажность и есть вероятность краткосрочных дождей, — отметил эксперт.

Предметом интереса туристов могут стать Марокко и Сербия. На Мальдивах сейчас не сезон — там дожди.

Если резюмировать, то семьи с детьми поедут в Турцию и Египет. Те, кто хочет получить экскурсии, окунуться в традиции народов и ознакомиться с гастрономией — в Армению, Грузию, Азербайджан. За лечением — в Беларусь. Пары поедут отдыхать в Китай, Вьетнам, Индонезию, Таиланд, — заключил Мельник.

В связи с сезонными и геополитическим факторами отели на Мальдивах начали предлагать туристам скидки до 70 процентов на туры предстоящим летом. Наиболее лояльную ценовую политику демонстрируют отели среднего и высокого сегментов.