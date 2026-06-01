Румынская авиакомпания не пустила на борт россиянку с французской визой

«Шенген» есть — посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула в Бухарест: авиакомпанию смутило, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы?

Изначально ничто не предвещало проблем: перелет Стамбул — Бухарест, где Василиса планировала провести два дня, оттуда — рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках — бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой — уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animawings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирке заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории — Василиса Морозова:

«Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы два дня будем в Бухаресте и потом поедем во Францию, оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул, на багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animawings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт, я хотела показать им билеты с концерта, но им было все равно. Они говорят — нет, транзит. Я говорю: так не транзит, это Шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, нет. И свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортируют, у нас билеты обратно через Ереван, а не через Стамбул».

Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу.

Насколько вообще законны такие отказы в посадке, объясняет директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент — Easy-Visa» София Дефоссе-Аксютина:

«Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран, если нет каких-то отметок иных на визе. Бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако есть правило первого въезда, которое рекомендует пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу, и также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну, тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в сторону Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов, хотя транзит — это до 72 часов (он разрешен по международным правилам). Следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген, и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии нужно, может быть, и следовало «перебдеть» и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест».

В итоге Василиса все-таки попала в Румынию — автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу.