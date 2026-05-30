Туристы потеряли два дня отдыха из-за отмененного рейса Air Anka

Из-за отмены рейсов Air Anka произошли изменения в расписании. То, что со стороны выглядит незначительными техническими деталями, оборачивается проблемами для туристов. Подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» Анастасия рассказала: после пересадки на самолет другой авиакомпании дата вылета в Турцию у ее семьи сдвинулась на 2 дня вперед. В результате из восьми дней отдыха пропало два.

Туристы планировали вылететь в Анталью из Сочи 1 июня в 10:30 рейсом 6K 1121.

«Мы собираемся отдыхать в одном популярном пятизвездочном отеле, куда ездим регулярно. За восьмидневный тур на четверых заплатили 250 тыс. руб.», – поделилась Анастасия.

Однако после корректировки полетной программы туроператор пересадил клиентов на рейс «ИрАэро», который отправляется в Турцию 2 июня в 19:30.

«Получается, что мы проведем в туре на 2 дня меньше», – говорит туристка.

Анастасия рассчитывает на компенсацию от туроператора за потерянные дни.

«Но если предложат два варианта – вернуть деньги или продлить отдых в этом отеле пусть и с переселением в другой номер, выберем скорее второе. Мы очень любим эту гостиницу».

«Согласно Закону “О защите прав потребителей” туристы вправе требовать соразмерного уменьшения цены турпродукта и возврата средств за неоказанные услуги», – напомнила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.

При этом соразмерность доказывается индивидуально: единой методики расчета не существует.

«В досудебном порядке туроператоры чаще всего определяют сумму возврата исходя из внутренней калькуляции стоимости услуг, входящих в турпродукт», – пояснила юрист.

Если туриста не устроит размер выплаты или туроператор откажет в снижении цены, клиент может обратиться в суд.