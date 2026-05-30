Кто заменит Air Anka: появились первые ответы

Вчера турбизнес ждал ответа на вопрос, какие перевозчики заменят турецкие Air Anka и Tailwind Airlines после того, как авиакомпании не получили разрешения на выполнение рейсов в Россию. Официальных сообщений от регуляторов к вечеру пятницы 29 мая так и не появилось. Зато с самого утра информацией делился туроператор Anex.

© tourdom.ru

В частности, к 11:00 пятницы он сообщил: в Турцию вылетели 472 туриста из Казани, Сочи и Челябинска, а обратными рейсами были доставлены 655 человек в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минеральные Воды и Екатеринбург. Из туристов, чьи туры завершились 28 мая, в Анталье к сегодняшнему дню оставались лишь восемь человек. Им продлили проживание за счет туроператора.

После полудня Anex выпустил релиз о запуске с 31 мая по 14 июня ежедневной программы Казань – Анталья на рейсах Turkish Airlines. Это сразу разрядило обстановку, но не сняло полностью неопределенность. Короткий срок программы вызвал у агентов вопросы: почему нельзя поставить вылеты сразу на все лето? Однако эксперты объясняют: такова обычная практика работы авиавластей с иностранными компаниями, когда допуски выдаются на ограниченный срок с последующим продлением.

Уже после окончания рабочего дня, в 20:48 поступила еще одна хорошая новость. Anex сообщил агентствам о привлечении Corendon Airlines для выполнения рейсов из Самары, Нижнего Новгорода, Уфы и Челябинска. Кроме того, именно Corendon выполнит рейс из Казани 30 мая, после чего перевозка будет осуществляться Turkish Airlines.

«Все туристы с отмененными рейсами из этих городов будут пересажены без доплат», – уточнили в Anex.

Поздно вечером в пятницу пришли хорошие вести из «Интуриста»:

«В Екатеринбурге и Казани мы пересадили своих туристов с отмененных рейсов Air Anka на самолеты авиакомпании Southwind. По Минводам и Сочи пока неясно, ситуация решается. А из Самары, Нижнего Новгорода, Уфы и Челябинска наши клиенты полетят в Турцию на лайнерах Corendon Airlines», – написала в редакцию представитель туроператора Дарья Домостроева.

Таким образом, опасения по поводу возможного коллапса всей полетной программы не подтвердились. Заказчикам программ на Air Anka удалось найти замену значительной части отмененных рейсов и сохранить перевозку туристов из российских городов на главный курорт Турции. И постепенно понизить уровень стресса у турагентов и туристов.

У агентов и туристов по-прежнему возникает закономерный вопрос: какой перевозчик заменит Tailwind? Ведь его рейсы тоже отменены из-за отсутствия разрешений, а на них планировалось отправить туристов в Анталью из четырех городов.

Известно, что туроператор Fun&Sun продолжает поиск решений, но ситуация с его отмененными программами совсем иная, чем у конкурентов, – «под нож» попала лишь небольшая ее часть, а основной объем перевозки приходится на AZUR air, которую он раньше делил с Anex.

Дискуссия, развернувшаяся в комментариях к публикациям на «Крыше ТурДома» по поводу возникшего форс-мажора с перелетами, показала: некоторые до сих пор считают, что от проблем можно защититься, выбирая регулярные рейсы вместо чартерных. Однако и турагенты, и многие туристы с этим не согласны.

«В наше время надежность авиаперелета зависит от вашей фортуны», – написала одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома».

По ее словам, задержки и отмены могут затронуть как чартерные, так и регулярные программы, а абсолютных гарантий не может дать ни один перевозчик.

Ранее «ТурДом» писал, как в Росавиации объяснили отмену рейсов Air Anka, какие сценарии дальнейшего развития событий рассматривали эксперты и почему случившееся стало главной болью турбизнеса на этой неделе.