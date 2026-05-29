Появились дешевые билеты в Италию

В агрегаторах можно найти недорогие летние варианты перелета из Москвы в европейские страны с пересадкой в Ереване. Такие маршруты подойдут туристам, у которых уже есть шенгенская виза или тем кто успеет оформить ее до поездки.

Например, всего за 15 тыс. руб. доступен маршрут из Москвы в Рим при комбинации рейсов FlyOne Armenia и Wizz Air. Из Домодедово в аэропорт Звартноц пассажиров доставит самолет армянской авиакомпании. Здесь их ждет длительная ночная пересадка - 21 час, а также повторная регистрация на рейс. В Италию туристы отправятся на лайнере венгерского лоукостера.

Следует учитывать, что в стоимость не включен багаж, а ручная кладь ограничена небольшой сумкой или рюкзаком, помещающимся под сиденьем. С чемоданом весом до 10 кг цена возрастет до 23 тыс. руб.

Более удобный вариант поездки в Рим с короткой стыковкой предлагает Ajet. Перелет 24 июня обойдется в 24 тыс. руб., а с багажом - в 26 тыс. Пересадка в Стамбуле займет 3,5 часа, общее время в пути составит 10,5.

Для сравнения: перелет на Turkish Airlines будет еще короче - 8 часов, но билеты на ту же дату предлагаются за 40 тыс. руб.

Недорого можно добраться летом из Москвы до Ларнаки — например, 22 июля перелет обойдется в 12,5 тыс. руб. Если потребуется багаж, стоимость билета в одну сторону увеличится до 21 тыс. Из Внуково в Ереван пассажиры отправятся рейсом Utair, а затем продолжат путь на Кипр на борту Wizz Air. Однако дорога окажется долгой: общее время в пути превысит сутки, из которых 22 ч придется на пересадку.

Сократить время ожидания можно при выборе рейсов FlyOne Armenia: дорога займет около 8 часов. Однако стоимость такого варианта будет почти вдвое выше - 23 тыс. руб., а с багажом достигнет 30 тыс.