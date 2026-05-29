Пассажира сняли с рейса из‑за последствий пластики

Пассажир испугал стюардесс Jetstar своим видом после пластической операции и был снят с рейса из Таиланда. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 27 мая. Сообщается, что 25-летний стример с ником looksmaxxer из Австралии сделал липосакцию талии и удалил жир из щек всего за четыре дня до вылета из страны Азии. В самолет он зашел почти полностью обвязанный в компрессионные повязки. Накануне в социальных сетях он делился, что ему трудно передвигаться самостоятельно после пластических операций.

Позже он рассказал подписчикам, что зашел в самолет, занял свое место и сразу уснул. Перед взлетом его разбудили взволнованные стюардессы, которые испугались его болезненного вида. Он говорил невнятно, из-за чего они сделали вывод, что ему нельзя лететь по состоянию здоровья. После этого молодой человек вступил с работниками авиакомпании в словесную перепалку. Среди его аргументов было то, что врач разрешил ему лететь, однако это не устроило стюардесс. Те в конечном итоге сняли стримера с рейса и заявили, что ему помогут с организацией вылета в ближайшее время.

