Как укрепление рубля повлияло на стоимость туров

За последние недели мая рубль укрепился по отношению к доллару и евро: курс доллара опускался ниже 71 рубля. Это напрямую повлияло на рублёвую стоимость туров, так как контракты с зарубежными отелями и перевозчиками номинированы в валюте.

По данным АТОР, среднестатистический тур подешевел на 9%. Лидерами по снижению цен стали азиатские направления. Туры в Таиланд стали дешевле на 17,8%, в Китай — на 16%. Во Вьетнаме и Индии снижение составило 6,5% и 4% соответственно. На массовых направлениях — Турции и Египте — цены упали примерно на 5,3%.

Укрепление рубля привело к росту продаж. Количество проданных путёвок за неделю выросло на треть, а в отдельных случаях — почти вдвое. Доля России в структуре продаж сократилась с 15% до 9%, тогда как Турция увеличила свою долю с 38% до 43%.

Эксперты предупреждают: текущее укрепление рубля может быть временным. Базовые прогнозы на лето предполагают ослабление национальной валюты. Поэтому туристам, планирующим поездки на июнь-июль, сейчас может быть выгодно бронировать туры, пока курс остаётся высоким.

