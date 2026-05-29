Смогут ли гостиничные сети Азии и Ближнего Востока вернуть международный лоск

Сегодня стало известно, что международная сесть Dusit International планирует значительно увеличить свое присутствие, открыв в России 22 отеля на 3500 номеров. В этом году под его брендом уже появился санаторий в Анапе. Эксперты, с которыми пообщалась редакция TourDom.ru, видят в этом и позитивный для отельеров момент. И называют приход на российский рынок именно тайского бренда закономерным.

Пока что вернуть международный лоск нашим отелям, дефицит которого стал ощущаться после ухода прежних европейских и американских сетей, могут как раз представители из этой части света. Даже если политический конфликт завершится, в ближайшие годы никто из прежних игроков к нам не вернется. В этом уверен создатель Hotel Business Academy Алексей Волов.

«Никакого возврата в ближайшее время не предвидится. Поэтому такой шаг видится логичным как для самой сети, которая по сути дела заходит на пустое место и сразу занимает определенную долю и становится лидером среди международных игроков, так и для тех собственников отелей, которые планируют эту коллаборацию. Если вслед за этой тайской сетью придут другие из Азии или Ближнего Востока это не будет удивительным. Нашим отелям нужен лоск международного сервиса, который пропал. И нужны операционные стандарты. Нужен определенный уровень, в конце концов, бренд для позиционирования и продаж. Все это пока что могут дать только представители этих регионов».

Как утверждают в Dusit International, 10 гостиниц на 1500 номеров уже подтверждены договорами. По следующим 12 работа еще идет. Вряд ли эти поиски будут долгими, так как спрос есть:

«Владельцы заинтересованы в международном бренде. Российские сети не смогли стать заменой, а владельцам нужна международная экспертиза в сервисе, операционные стандарты, управление качеством».

Тот факт, что тайские отельеры планируют заходить только в уже готовые объекты может отчасти повлиять на соответствие стандартам качества. Но по этой части в большей степени все поправимо:

«Конечно, все строились очень по-разному, но это не непреодолимый барьер, с этим все сети работают, делая предварительный аудит. Тут вопрос решается за счет объема капитальных вложений на адаптацию под бренд и желания собственника работать в новой операционной модели».

Пока что непонятна вся география, где будет представлена сеть. Есть только осколочные сведения на этот счет. В 2026 году под брендом Dusit открылся объект в Анапе на 182 номера. Есть информация, что далее открытия планируются в Иркутске, на Алтае, Камчатке, в поселке Шерегеш и Владивостоке.

Учитывая это, говорят эксперты, туристы, которые ориентированы на активное использование всех плюсов программы лояльности, будут ориентироваться на других игроков рынка.

Даже если Dusit International реализует все свои планы и 3,5 тыс. номеров, то при общем фонде в стране более 1 млн, его доля на рынке составит менее 0,4%. В то же время если сравнивать с крупнейшими сетями, то здесь она займет седьмую строчку.