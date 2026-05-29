Туристы пожаловались на расходы из-за отмен Air Anka

Последствия отмен рейсов Air Anka продолжают быть самой обсуждаемой темой среди туристов. Некоторых из них известие о невылете застало уже практически в аэропорту, до которого пришлось проделать долгий путь. Такую историю рассказала редакции TourDom.ru туристка Вера.

© tourdom.ru

Семья из Омска должна была вылететь из Екатеринбурга в Анталью 28 мая в 22:15, однако еще накануне в интернете появилась информация об отмене рейсов авиакомпании. По словам туристки, 27 мая она увидела это на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Затем она и ее муж несколько раз обращались на горячую линию туроператора, чтобы уточнить, состоится ли рейс.

«Нам говорили, что компания ищет борт, поэтому рекомендовали выезжать в Екатеринбург. 28 мая в 5 утра мы сели на поезд (предстояло ехать более 12 часов)», – пояснила Вера.

После прибытия в город вылета, по словам Веры, им посоветовали заселиться в гостиницу и сохранить чеки на дополнительные расходы.

«Нам обещали, что к утру вопрос решится. Но ночью тур аннулировали, уже после времени вылета», – рассказала туристка.

Теперь семья намерена добиваться компенсации расходов на дорогу, гостиницу, питание и такси.

Как отметила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская, в подобных ситуациях туристы вправе требовать возмещения убытков, если турпродукт фактически не был предоставлен.

«Поскольку перелет не состоялся, туристы могут претендовать на компенсацию расходов в соответствии со ст. 782 ГК РФ», – пояснила она.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов добавил, что по сложившейся практике, туроператоры возмещают в досудебном порядке только прямые убытки, то есть стоимость тура, а все прочее переводят в судебную стадию. Судебная практика по таким делам зачастую складывается в пользу туристов: