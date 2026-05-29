Туристы пожаловались на расходы из-за отмен Air Anka

Съездили в Екатеринбург, но не улетели в Анталью: туристы жалуются на допрасходы из-за отмен Air Anka
Последствия отмен рейсов Air Anka продолжают быть самой обсуждаемой темой среди туристов. Некоторых из них известие о невылете застало уже практически в аэропорту, до которого пришлось проделать долгий путь. Такую историю рассказала редакции TourDom.ru туристка Вера.
Семья из Омска должна была вылететь из Екатеринбурга в Анталью 28 мая в 22:15, однако еще накануне в интернете появилась информация об отмене рейсов авиакомпании. По словам туристки, 27 мая она увидела это на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Затем она и ее муж несколько раз обращались на горячую линию туроператора, чтобы уточнить, состоится ли рейс.
«Нам говорили, что компания ищет борт, поэтому рекомендовали выезжать в Екатеринбург. 28 мая в 5 утра мы сели на поезд (предстояло ехать более 12 часов)», – пояснила Вера.
После прибытия в город вылета, по словам Веры, им посоветовали заселиться в гостиницу и сохранить чеки на дополнительные расходы.
«Нам обещали, что к утру вопрос решится. Но ночью тур аннулировали, уже после времени вылета», – рассказала туристка.
Теперь семья намерена добиваться компенсации расходов на дорогу, гостиницу, питание и такси.
Как отметила юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская, в подобных ситуациях туристы вправе требовать возмещения убытков, если турпродукт фактически не был предоставлен.
«Поскольку перелет не состоялся, туристы могут претендовать на компенсацию расходов в соответствии со ст. 782 ГК РФ», – пояснила она.
Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов добавил, что по сложившейся практике, туроператоры возмещают в досудебном порядке только прямые убытки, то есть стоимость тура, а все прочее переводят в судебную стадию. Судебная практика по таким делам зачастую складывается в пользу туристов:
«Суды в схожих ситуациях взыскивали все убытки с туроператора, включая дополнительные расходы».