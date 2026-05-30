Американцы купили самый дорогой тур по России

Самым дорогостоящим туром в Россию в настоящее время стала поездка, купленная туристами из США за 15 тысяч долларов. В программу путешествия входит маршрут по городам Золотого кольца, рассказала Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию — и это американские туристы», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году. При этом Турция остается самым популярным зарубежным направлением, но даже она проигрывает в спросе Краснодарскому краю, отметила Ломидзе. Турцию выбрали 6 миллионов граждан России, а Краснодарский край — 17 миллионов.