В Японии изменят правила въезда в страну

Парламент страны одобрил поправки к закону об иммиграционном контроле.

Они также предусматривают введение электронной системы авторизации поездок JESTA. Теперь туристам придётся заранее заполнять онлайн-анкету перед вылетом. В ней нужно будет указать личные данные, цель поездки, место проживания и место работы. Без одобренного цифрового разрешения JESTA авиакомпании не допустят пассажира на борт.

Максимальный сбор за изменение или продление статуса пребывания вырастет с 10 тысяч до 100 тысяч иен. Для получения разрешения на постоянное проживание верхний предел увеличат до 300 тысяч иен — почти в 30 раз.

Меры помогут усилить иммиграционный контроль и при этом упростят процедуры въезда в страну, считают власти Японии.