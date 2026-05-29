Туристам стали доступны билеты в Танзанию за 36 тысяч рублей

Авиакомпания Air Tanzania открыла продажу билетов в из Москвы в Танзанию. Первые рейсы ожидаются в начале июля, однако путешественникам следует учитывать несколько нюансов.

Так, перелет из Внуково на Занзибар 2 июля обойдется пассажиру в 36 600 руб. (516 долларов). Программа запланирована с частотой 3 раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Минимальный тариф включает провоз багажа весом до 23 кг. Вылет назначен на 10:40, прибытие на остров – в 19:10 по местному времени. В пути туристам придется провести около 8.5 часов. На маршруте заявлен Boeing B787-800.

Рейс из Москвы на Занзибар будет прямым, однако обратно путешественникам придется добираться со стыковками: Air Tanzania будет летать в Россию пока только из Дар-эс-Салама, который расположена на материке. То есть отдыхающим нужно будет добраться сначала сюда, а уже потом отправляться в РФ.

Так, например, билет на 15 июля обойдется пассажиру в 38 тыс. руб (535 долларов). Отправление назначено на 23:30, прибытие во Внуково – 08:40 следующего дня. Общее время в пути – чуть более 9 часов. Перелеты по понедельникам, средам и пятницам.

Стоит отметить, что рейсы между Занзибаром и столицей выполняются часто и несколько раз в день. Так что подобрать удобный вариант не составит труда. Перелет длится всего полчаса и обойдется примерно в 5 тыс. руб. Таким образом, на дорогу в Танзанию и обратно в июле придется потратить около 80 тыс. руб., но можно немного сэкономить, оформив перелет сразу в обе стороны.

Путешественникам доступны и альтернативные варианты слетать на Занзибар, но только со стыковками. Для сравнения: в июле самый недорогой перелет предлагает Etihad Airways через Абу-Даби – около 76 тыс. руб.