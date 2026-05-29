Туроператоры назвали самые популярные направления зарубежного отдыха

Россияне предпочитают одни и те же страны, заявил Артур Мурадян. Египет, Турция и Китай остаются лидерами спроса, но есть и новые интересные направления, рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, передает спецкор НСН с Национальной туристической медиапремии le'TO 2026. «На данный момент туроператоры реализовали 50-55% всех летних туров за рубеж из-за замедления продаж в марте-апреле на фоне Ближневосточного кризиса. Невысокую динамику демонстрирует Турция, выпали из летних продаж ОАЭ. На этом фоне вырос спрос на Вьетнам, Китай и Египет, а крепкий рубль стимулирует продажи. В этой сфере на 95-97% речь идет о пляжном отдыхе. Однако часть туристов является транзитными путешественниками: Китай открывает пути в Юго-Восточную Азию, Японию и Южную Корею, а Турция — в Европу. На сегодняшний день Турция сохраняет лидерство в 57% от всех зарубежных поездок, на втором месте Египет — 12%, на третьем Вьетнам — 10%», — указал он. Мурадян добавил, как изменилась цена на такой отдых для туристов из России. «Если брать пакет с перелетом из Москвы на двоих человек, то Турция обойдется в 260-320 тысяч рублей на восемь-девять ночей, что на 5% дешевле, чем годом ранее. Египет – 200-250 тысяч (+4-8% по сравнению с 2025-м), Вьетнам — 250-280 тысяч за восемь ночей (+3-5%), а Китай наоборот стал дешевле на 5-7% — 190-260 тысяч рублей за девять ночей. Самым дорогим вариантом остаются Мальдивы (450-600 тысяч рублей за семь ночей), а самым доступным — Абхазия (160-200 тысяч за восемь ночей)», — отметил он. Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что россияне предпочитают экскурсиям пляжный отдых.

© nsn.fm