Названы пять самых популярных зарубежных направлений у россиян на лето

Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у организованных российских туристов. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Кроме того, россиянам интересны Мальдивы, Китай (пляжный Хайнань и материк), Индонезия и страны СНГ (пляжные курорты Казахстана и Грузии).

"Азия продолжает набирать долю: тренд на рост популярности Китая и Вьетнама носит долгосрочный характер", – приводит слова Мурадяна РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет 260–320 тысяч рублей на 8–9 ночей. Цены на поездки в Египет ниже – 200–250 тысяч рублей. Средняя стоимость тура во Вьетнам составляет 250–280 тысяч рублей, в Абхазию – 160–200 тысяч, в Таиланд – 200–240 тысяч. При этом основой зарубежного спроса остается пляжный отдых.

Также в России наблюдается рост интереса к приключенческому туризму – за последние три года спрос на него увеличивался на 10%. Это не самые сложные, но богатые на эмоции путешествия с высоким уровнем физической активности.

Однако такие туры не подходят для детей, что ограничивает аудиторию в основном несемейными и спортивными людьми в возрасте от 20 до 35 лет.