Более 20 пляжей Турции по вечерам закрывают для туристов ради черепах

В Турции с 1 мая до конца сентября ограничили доступ на 21 пляж в ночные часы для защиты морских черепах, у которых начался период размножения. Посещение побережья запрещено с 20:00 до 08:00, сообщил телеграм-канал Russian Türkiye.

Ограничения затрагивают территории, где откладывают яйца редкие виды caretta caretta и chelonia mydas, включенные в Красный список Международного союза охраны природы.

Крупнейшая зона размножения этих животных находится в провинции Анталья. Пляж Белек протяженностью около 30 км считается самым большим местом обитания морских черепах во всем Средиземноморье. Под особый контроль также попали Изтузу, Патара, Чыралы, Далян, Фетхие и ряд других участков побережья.

Помимо ограничений в вечернее и ночное время, на охраняемых территориях круглосуточно запрещены въезд автомобилей, установка палаток, разведение огня и использование мангалов.

Размер штрафов в 2026 году для частных лиц составляет 699,2 тыс. турецких лир (около 21,7 тыс. долларов), для компаний и организаций – более 2 млн лир (примерно 65 тыс. долларов).

Днем побережье остается доступным для отдыхающих, а после захода солнца территория полностью переходит в распоряжение морских обитателей.