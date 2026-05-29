Как изменилась карта летнего отпуска россиян

Итоги первого полугодия показывают, как быстро меняется карта туристических предпочтений. Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии (РСТ) фиксируют резкое перераспределение потоков: туристы массово отказываются от поездок на Ближний Восток, переориентируясь на проверенные массовые пляжные направления.

Прямые последствия: четверть направлений под вопросом

Санкционное давление и закрытие воздушного пространства над зонами конфликтов привели к тектоническим сдвигам в логистике и авиасообщении. По данным аналитической службы АТОР, летом 2026 года из России прямыми рейсами можно будет добраться лишь до 31–32 стран. Это на четверть (25%) меньше, чем зимой 2025–2026 годов (тогда таких направлений было 43), и в три раза меньше, чем во времена СССР.

Сокращение произошло не само по себе, а из-за комбинации факторов. Как пояснили в АТОР, часть направлений исчезла из расписания по естественным сезонным причинам, но ключевую роль сыграли геополитика, топливный кризис и, главное, ограничения, связанные с ближневосточным кризисом.

Перераспределение потоков: Ближний Восток проигрывает

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала триггером для массового пересмотра планов путешественниками. По оценкам экспертов, затронутые им страны (ОАЭ, другие государства Персидского залива, а также страны, используемые для транзита) принимают порядка 12% всего российского выездного турпотока. АТОР прогнозирует, что из-за последствий конфликта выездной туризм из РФ по итогам 2026 года может потерять от 1 до 8%.

Особенно показателен пример Объединённых Арабских Эмиратов. По итогам 2026 года ОАЭ могут показать спад российского турпотока на уровне 15-20% относительно 2025 года, а падение по другим странам Персидского залива может быть ещё существеннее. Этот вакуум мгновенно заполнили альтернативные направления.

Победители: Турция, Египет и Вьетнам

Главными бенефициарами перераспределения стали Турция и Египет. По данным РСТ и АТОР, именно эти две страны, наряду с Вьетнамом, являются абсолютными лидерами по бронированиям на лето 2026 года. Они воспринимаются туристами как наиболее безопасные и стабильные альтернативы закрывшимся направлениям.

Эксперты уже сейчас фиксируют значительный прирост. В частности, турпоток в Египет вырос на 32% в этом году. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин подтверждает, что перераспределение спроса на пользу Турции и Египту происходит именно на фоне событий на Ближнем Востоке, которые не привели к ожидаемому всплеску интереса к внутренним российским курортам, а, наоборот, усилили привлекательность этих двух направлений как надёжных и понятных.

Однако самым ярким сюрпризом сезона стал Вьетнам. Если рост популярности Турции и Египта был ожидаемым, то взлёт спроса на Вьетнам превзошёл все прогнозы. По данным Вьетнамского управления по туризму, только в первом квартале 2026 года страну посетили около 367 тысяч россиян, а к началу мая этот показатель достиг 540 тысяч. За четыре месяца 2026 года Вьетнам принял уже 504 389 граждан РФ, что в три раза (на +203%) больше, чем за аналогичный период 2025 года. А по данным сервиса OnlineTours, бронирования туров во Вьетнам и вовсе выросли в 8,8 раза по сравнению с прошлым годом. Такой колоссальный рост эксперты связывают с появлением доступных чартерных программ и активным продвижением направления как безопасной и экзотичной альтернативы Ближнему Востоку.

Таким образом, летний сезон 2026 года демонстрирует, как внешние шоки мгновенно перекраивают рынок. Геополитические риски делают одни направления непривлекательными, открывая окно возможностей для других, и главным критерием выбора для туриста становятся не столько гастрономия или экскурсии, сколько предсказуемость и безопасность.

