Бортпроводницы начали умолять пассажиров избавиться от одной привычки

Бортпроводницы зарубежных авиалиний начали умолять пассажиров избавиться от одной привычки в самолете. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Члены экипажа просят не трогать их во время работы в проходе и даже стали надевать значок «не прикасаться». Так, опытная стюардесса, проработавшая 20 лет в авиаиндустрии, Мишель Монтез в рамках подкаста «Jumpseat Chronicles» пожаловалась на то, что клиенты авиакомпаний постоянно тыкают, щипают, стукают и хватают членов экипажа за руки во время полета.

С ней согласились еще двое участвовавших в беседе бортпроводников — Джошуа Бойд и Дарион Фой.

«Вы можете поговорить с любой бортпроводницей любой авиакомпании. Все они согласятся, что мы это терпеть не можем», — сказал Фой, признавшись, что пассажиры даже несколько раз щипали его за ягодицы.

Сотрудники авиакомпаний предположили, что некоторые путешественники считают, будто работа бортпроводников аналогична работе официантов. Они предложили простое решение — использовать слова вместо прикосновений.

«Вам не нужно прикасаться ко мне, чтобы получить то, что вы хотите. Я просто хочу услышать ваш нежный голос», — подчеркнул Бойд.

Ранее экс-стюардесса предложила пускать пассажиров с детьми в самолет последними. Она утверждает, что преимущество ранней посадки сходит на нет, так как дети устают ждать взлета и начинают капризничать.