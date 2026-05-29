Туристы спорят о рисках перелетов чартерными и регулярными рейсами

Тему регулярных рейсов как альтернативы чартерам активно обсуждают после отмены полетной программы Air Anka в Анталью из ряда российских аэропортов. После 25 мая ее сняли из-за отказа Росавиации выдать допуски.

Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» призывают выбирать для поездок на отдых из регионов регулярные рейсы.

«Купила билеты “Победы” из Москвы в Анталью и обратно на начало сентября за 27 тыс. руб., забронировала отель, – поделилась Мария. – Что мешает туристам сделать так же? Наверное, можно было выбрать регулярную авиакомпанию и в составе турпакета».

Однако многие подписчики из регионов с ней не согласились. Главный аргумент – отсутствие международных регулярных рейсов во многих аэропортах.

«Есть только редкие чартеры в составе турпакета, поэтому у людей просто нет выбора», – напомнили туристы.

Если рассматривать перелет стыковочными рейсами с пересадкой в Москве, дорога для жителей регионов может оказаться слишком долгой и дорогой.

«Мешают 850 км до Москвы, “ковры” и ночевки в аэропорту», – привела свои аргументы GretaU из Саратова.

Проблемы туров с перелетом на регулярных рейсах обсуждали и на Круглом столе в рамках TourDom Camp.

«Сейчас у нас нет возможности отправлять туристов из Самары по пакетам с GDS (дистрибьюторская система, в которой бронируют регулярные перелеты). Посмотрите, сколько отмен из-за “ковров”. Это создает для нас большие проблемы», – рассказала руководитель Uniqueries Company (Тольятти) Татьяна Дзюбан. В качестве примера она привела собственную поездку: «Я сама летела в Москву на Турдом Кэмп 12 часов вместо часа с небольшим».

Еще одна проблема – у туристов возникает риск потерять деньги в случае, если тур начинается в другом городе и происходит что-то непредвиденное. Пример привела Диана Джаббарова («Сервис-Юг», Краснодар).

«7 мая в Ростове-на-Дону был поврежден центр управления полетами. Мои туристы не смогли вылететь в Китай через Москву – у них был запланирован экскурсионный тур».

Турагент попросила туроператора перенести поездку на осень, однако ей ответили, что полного возврата средств не будет.

«Вернут только стоимость услуг гида и трансфера, а это копейки по сравнению с общей суммой тура – около 5 тыс. евро».

«К счастью, на следующий день полеты восстановили, и мои клиенты опоздали на программу всего на двое суток, – добавила Диана. – Но получается, что регулярные рейсы – это не всегда лучший вариант».

В турагентствах считают, что туристам нужно подробнее объяснять возможные варианты перелета к месту отдыха и связанные с ними риски.

«Туристы должны сами принимать решение, понимая все нюансы, – говорит Диана Джаббарова. – Можно лететь через Москву регулярным рейсом, но тогда лучше приезжать за три дня до начала тура. Либо ехать поездом. Либо выбирать чартер из своего города».

Ранее TourDom.ru писал, что турецкая авиакомпания Air Anka отменила полетную программу в Анталью из ряда российских городов. Причина – отсутствие допусков Росавиации на выполнение рейсов после 25 мая.