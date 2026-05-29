Детские билеты на поезд в Абхазию снова можно оформлять без загранпаспорта

Билеты на поезда между Россией и Абхазией детям до 14 лет теперь снова можно оформлять без загранпаспорта – достаточно свидетельства о рождении. Главное, чтобы в документе стоял штамп, подтверждающий гражданство РФ, сообщили в РЖД.

Решение принято в рамках распоряжения президента России от 1 апреля, согласно которому временно изменены правила пересечения абхазской границы для несовершеннолетних. До конца 2027 года им не нужен загранник для таких поездок.

Сейчас на этом направлении ходит несколько поездов. В их числе №304/303 между Москвой в столицей республики. Летом они курсируют ежедневно, а в остальное время – через день. Из Санкт-Петербурга в Сухум можно добраться составами №479/480, в основном, во время высокого сезона. Есть круглогодичные рейсы «Диоскурия» №925/926 и №929/930 между Сириусом и Сухумом – они отправляются два раза в день.

Кроме того, летом в Сухум запускают беспересадочные вагоны из Мурманска, Великого Новгорода и Пскова.