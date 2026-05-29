Туристов из Казани пересаживают с Air Anka на Turkish Airlines

Туроператоры продолжают точечно решать проблемы, возникшие из-за отмен рейсов Air Anka в регионы. В короткие сроки Anex удалось организовать новую полетную программу в Казань с другим партнером.

Как сообщили TourDom.ru в туроператоре, с 31 мая по 14 июня будут выполняться ежедневные перелеты в Анталию на борту Turkish Airlines. Все туристы с отмененными рейсами из этого города будут пересажены без доплат.

«Последние несколько дней мы старались пересаживать туристов с отмененных программ на имеющиеся рейсы, продлевали пребывание на курорте за счет компании. Но у многих были вопросы относительно дальнейшей судьбы тех заявок, в которых не решен вопрос с перевозкой. Актуальная информация о вылете будет появляться в личном кабинете», – сообщили в Anex.

Информация по другим региональным программам, которые базировались на авиакомпании Air Anka, пока что нет, но она ожидается. Вполне вероятно, что необходимые решения будут приняты в течение дня.

Также туроператор дал свежую сводку в целом о ситуации в городах, в которых формировались туры на рейсах Air Anka. Многие туристы продолжают улетать на отдых – туроператор вручную пересаживает их на рейсы других авиакомпаний. Это большая работа, но специалисты справляются. В пятницу в Турцию уже отправились 472 туриста из Казани, Сочи и Челябинска.

Домой вернулись 655 человек – в Сочи, Краснодар, Самару, Казань, Минводы и Екатеринбург. Из тех туристов, чьи туры закончились 28 мая, в Анталье осталось всего 8 человек. Им продлили размещение за счет туроператора.

