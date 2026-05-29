По просьбе железнодорожной администрации Таджикистана и по согласованию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана "Российские железные дороги" (РЖД) восстановили прямое сообщение между Москвой и Душанбе.

"Пассажирский поезд №423/424 Душанбе - Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" будет курсировать один раз в две недели", - говорится в Telegram-канале компании.

Из Москвы поезда будут отправляться по четвергам с 25 июня в 6:05 мск и прибывать в Душанбе по понедельникам в 2:48 по местному времени. Из Душанбе - по воскресеньям с 21 июня в 3:25 по местному времени с прибытием в Москву по средам в 22:08 мск. Время в пути составляет около четырех суток. В составе поезда есть и плацкартные, и купейные вагоны, добавили в РЖД.

Поезд будет проходить по территориям России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в следующих городах: Самара, Оренбург, Пенза, Ряжск, Сызрань, Илецк, Актобе, Кандыагаш, Бухара, Кунграт, Нукус и других. Оформить билеты можно за 45 суток до отправления. Билеты из Душанбе уже появились в продаже, а продажа проездных документов из Москвы откроется позднее.

"Сейчас между Россией и Таджикистаном курсируют три поезда формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон": №319/320 Куляб - Волжский (один раз в неделю), №329/330 Душанбе - Волжский (один раз в неделю), №359/360 Худжант - Волжский (один раз неделю)", - уточнили в компании.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение между Душанбе и Москвой было приостановлено в 2020 году из-за коронавируса.