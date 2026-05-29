Фиксированную цену на аренду шезлонгов и зонтов введут в Батуми

В Батуми планируют установить фиксированные цены на аренду пляжного инвентаря. Соответствующие аукционы объявила компания, управляющая пляжной инфраструктурой курорта.

© Вечерняя Москва

Городские власти выставили на торги около 30 участков для организации пляжного сервиса. Победители аукционов должны будут обеспечить отдыхающих шезлонгами и зонтами.

Согласно условиям, стоимость аренды шезлонга составит 10 лари, а зонта — 5 лари. В прошлом году цены на оба вида инвентаря варьировались от 5 до 10 лари в зависимости от расположения пляжной зоны.

Кроме предоставления оборудования, арендаторы обязаны установить урны для мусора и информационные баннеры на грузинском и английском языках. На них должны быть указаны действующие цены на услуги для отдыхающих, передает «Sputnik Грузия».

Лето — время долгожданного отпуска, а выбор направления зависит от бюджета, формата отдыха и личных предпочтений. В 2026 году для российских туристов сформировался четкий топ направлений, которые сочетают в себе доступность, развитую инфраструктуру и разнообразие впечатлений. Куда отправиться на отдых этим летом, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по туризму Татьяна Галеева.