Фиксированную цену на аренду шезлонгов и зонтов введут в Батуми

Фиксированная цена на шезлонги и зонты для отдыхающих появится в Батуми
В Батуми планируют установить фиксированные цены на аренду пляжного инвентаря. Соответствующие аукционы объявила компания, управляющая пляжной инфраструктурой курорта.
Городские власти выставили на торги около 30 участков для организации пляжного сервиса. Победители аукционов должны будут обеспечить отдыхающих шезлонгами и зонтами.
Согласно условиям, стоимость аренды шезлонга составит 10 лари, а зонта — 5 лари. В прошлом году цены на оба вида инвентаря варьировались от 5 до 10 лари в зависимости от расположения пляжной зоны.
Кроме предоставления оборудования, арендаторы обязаны установить урны для мусора и информационные баннеры на грузинском и английском языках. На них должны быть указаны действующие цены на услуги для отдыхающих, передает «Sputnik Грузия».
