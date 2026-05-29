Из аэропорта Внуково увеличится число рейсов на курорты Египта

Из аэропорта Внуково увеличится число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх благодаря египетским авиакомпаниям Nesma Airlines и Red Sea Airlines, сообщил журналистам замгендиректора по коммерции АО "Международный аэропорт "Внуково" Антон Кузнецов.

"В текущем периоде, благодаря египетским авиакомпаниям Nesma Airlines и Red Sea Airlines, из аэропорта Внуково существенно увеличится количество рейсов на курорты Красного моря: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", - сказал он.

Кузнецов уточнил, что всего международная маршрутная сеть аэропорта включает 22 страны и 55 направлений. Аэропорт сохраняет широкую программу полетов в Турцию, выполняются рейсы в Анталью, Стамбул, Бодрум, Даламан, Измир, Газипашу и Анкару. Внуково также лидирует по объемам перевозок в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Грузию и Тунис, добавил он.