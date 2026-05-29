Летний отдых в ОАЭ неожиданно подешевел

Средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле Объединенных Арабских Эмиратов на лето 2026 года снизилась на 50–70% по сравнению с прошлым годом и составляет 8–9 тысяч рублей за сутки, заявил «Ведомостям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Однако данные агрегаторов разнятся. На «Островке» средняя цена ночи в пятизвездочной гостинице ОАЭ — 24 300 рублей, что на 9% меньше, чем год назад. Представитель OneTwoTrip сообщил о падении всего на 4% — до 28 800 рублей за сутки. Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян считает, что цены в востребованных отелях остались на прошлогоднем уровне, так как они уже восстановили загрузку.

Эксперты связывают снижение стоимости с кризисом на Ближнем Востоке — отели вынуждены привлекать туристов. 28 февраля начался военный конфликт между США, Израилем и Ираном, после чего Иран атаковал объекты в приграничных странах, включая ОАЭ.

3 марта Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок в регион, но самостоятельные туристы могли бронировать отели через агрегаторы. Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ 20 апреля, но рекомендация Минэкономразвития остается в силе, поэтому поездки доступны только самостоятельным туристам.