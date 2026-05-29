На Пхукете снова заметили ядовитых «португальских корабликов»

На Пхукете вновь появились «португальские кораблики» – опасные морские организмы, от прикосновения которых появляются ожоги и тяжелые аллергические реакции. Предупреждение для отдыхающих выпустили власти Таиланда 28 мая, сообщают «Новости Пхукета».

Ядовитых существ заметили на пляже Карон по всей прибрежной полосе. Информации о пострадавших туристах пока не поступало. При этом сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов напомнили, что контакт с такими существами может привести к сильному жжению, боли, затруднению дыхания и другим опасным последствиям.

Обычно появление «португальских корабликов» фиксируют вдоль всего западного побережья острова, однако пляж Карон фигурирует в подобных сводках чаще остальных. Их выносит на берег во время непогоды с сильным ветром и волнами.

Специалисты департамента рекомендовали отдыхающим соблюдать осторожность на пляжах и не прикасаться к неизвестным морским существам – даже на берегу они могут быть опасны.