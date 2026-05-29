Отмена рейсов Air Anka: что по закону положено застрявшим в Анталье туристам

Роспотребнадзор официально признал: срыв вылетов российских туристов из Турции — это ненадлежащее исполнение договора со стороны туроператора. Ведомство уже начало консультировать пострадавших и готово помогать с составлением исков в суд.

Главное, что нужно знать отдыхающим, — они имеют право не только на возврат полной стоимости тура, но и на неустойку за каждый день просрочки.

Сейчас всех, кто оказался заблокирован в Анталье после отмены рейсов Air Anka, обеспечивают жильем за счет «Анекс Туризм». 378 туристам уже предложили либо альтернативные варианты вылета, либо оперативный возврат денег. Однако, по данным РСТ, в Турции застряли около трех тысяч организованных туристов, так что процесс займет два-три дня.

Юристы советуют внимательно фиксировать все дополнительные расходы, возникшие из-за задержки: питание в аэропорту, такси, связь. Эти суммы тоже можно взыскать с туроператора сверх стоимости путевки. Если вам предлагают отменить поездку из России с комиссией в 25 процентов — это незаконно.

Параллельно Роспотребнадзор и Росавиация согласовывают дополнительные борты с Turkish Airlines и Corendon. Потребуется 10-15 рейсов, чтобы вывезти всех пострадавших. Тем, кто только планирует поездку, туроператоры рекомендуют перенести даты или оформить полный возврат без штрафов.

Напомним, что «Единая Россия» мобилизует силы для улучшения работы общественного транспорта. Соцфонд утвердил график выплат пенсий на июнь 2026 года по регионам.