«На грани катастрофы». Туристка побывала в Мексике и описала местную кухню

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала на кухне мексиканки и описала свои впечатления словами «это уже что-то на грани катастрофы». Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешествующая по Мексике с партнером россиянка оказалась в гостях у местной пары, которая живет в большом доме и делит обязанности между собой, а не так, как принято в традиционных семьях. Поэтому женщина «не бегает с тряпкой ради идеальной картинки», а гостям было предложено самим позаботиться о себе: готовить на кухне и брать любую еду.

Однако когда приезжая открыла кухонный шкаф, то столкнулась с культурным шоком.

«Открываю дверцу и сначала не понимаю, что не так. А потом замечаю движение — мелкие жучки! Ребята, это была целая стая: кто-то ползал по полкам, вылезал из упаковок. Они бегали по всем продуктам, разумеется. Внутри у меня все как-то неприятно сжалось», — объяснила Ершова.

Блогерша отметила, что после этого начала замечать насекомых везде в доме.

«Один полз по столу. Другой по пакету с хлебом. А потом я вообще почувствовала, как кто-то ползет по моей руке», — призналась гражданка России.

Девушка и ее бойфренд не стали ничего говорить приютившей их семье, поэтому «просто терпели» неприятное чувство во время общения с мексиканцами и делали вид, что все нормально.

«Самое удивительное — такие ситуации у нас случаются крайне редко. Обычно люди, у которых мы бываем, очень стараются, переживают, чтобы нам было комфортно. Но вот этот случай я, наверное, еще долго не забуду», — заключила путешественница.

