Россиянам назвали самые выгодные направления для недельного отдыха

Самое выгодное направление для недельного отдыха по России — Анапа, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если смотреть на российские направления, то сейчас интересные и очень доступные цены по Анапе. Мы понимаем, что после реконструкций пляжей будет хороший спрос. Из 87 гостиниц "все включено" в Краснодарском крае 69 гостиниц в Анапе», — поделился Горин.

Если говорить о недельных зарубежных направлениях, то, по словам эксперта, благодаря крепкому рублю и Турция, и Египет, и Таиланд, и Вьетнам, и даже Китай могут предложить интересные варианты.

«Здесь средний чек на двоих с перелетом стартует от 150 тысяч рублей. Сейчас, в начале сезона, были туры, спецпредложения на неделю на двоих от 90 тысяч рублей в Египет и в Турцию. Правда, отели три звезды или иногда четыре. За 200 тысяч можно отдохнуть в Китае на острове Хайнань. За 250 тысяч на неделю на двоих или даже на 10 дней — Вьетнам и Таиланд», — добавил он.

«В зависимости от предпочтений — категории гостиницы, дальности перелета — можно подобрать зарубежное направление. Пока рубль крепкий, это стало более доступно», — Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков предложил увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Он отметил, что в этот срок должны входить как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы человек смог отдыхать на неделю больше.

По мнению парламентария, это позволит соотечественникам полноценно восстанавливать силы и предотвратит профессиональное выгорание.