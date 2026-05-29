Кто компенсирует убытки пассажирам Air Anka, столкнувшимся с отменой рейсов

Российские туристы, столкнувшиеся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, могут рассчитывать на компенсации и возврат части средств за сорванные поездки. При этом основная ответственность в подобных случаях ложится не на перевозчика, а на туроператора, продавшего турпродукт, сказала в беседе с "Российской газетой" профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина. Смогут ли туристы получить компенсацию - в материале "РГ".

© Российская Газета

Напомним, Росавиация выдала Air Anka разрешение на полеты только до 25 мая, а заявки на новые рейсы не были удовлетворены по согласованию с авиавластями Турции. Несмотря на это, турецкий перевозчик продал свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до середины осени.

Как пояснила Капустина, это привело к масштабным гражданско-правовым последствиям, затронувшим интересы нескольких тысяч пассажиров. Они фактически оказались "заложниками обстоятельств" между Антальей и российскими городами.

Могут ли туристы рассчитывать на компенсацию

Рассчитывать на возмещение убытков путешественники, конечно, могут. Однако адресовать претензии следует прежде всего туроператору, а не авиакомпании, которая утратила возможность выполнять рейсы в силу регуляторных причин.

"Именно он (туроператор. - Прим. "РГ") в силу положений отраслевого законодательства о туристской деятельности несет перед потребителем полную ответственность за надлежащее исполнение всех составляющих оплаченного тура, включая транспортную компоненту", - подчеркнула Капустина.

Также важно понимать механизм возмещения, добавила собеседница. Так, при отмене вылета туроператор обязан либо предоставить туристу равнозначную альтернативу, либо вернуть стоимость неиспользованной части тура и именно пассажирам, которые покупали билеты напрямую у Air Anka. В качестве альтернативы может быть предложена пересадка на борт другого перевозчика без доплат со стороны клиента.

Нормы Монреальской конвенции и российского Воздушного кодекса не предусматривают штрафных выплат за отмену рейса, если она произошла вследствие решений государственных органов и квалифицируется как обстоятельство непреодолимой силы, напомнила Капустина.

Дополнительные расходы туристов (на питание, проживание и трансфер) могут быть компенсированы туроператором или страховой компанией, если у путешественника был оформлен расширенный страховой полис.

Как обстоят дела у путешественников, не покупавших тур

Иная ситуация складывается у самостоятельных путешественников. Они могут рассчитывать на возврат провозной платы только через судебные взыскания.