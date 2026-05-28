Топ-10 лучших мест Юго-Восточной Азии

Древний город Хойан и Музей жертв войны в Хошимине заняли места в десятке самых популярных туристических достопримечательностей Юго-Восточной Азии. Рейтинг составлен платформой TripAdvisor в рамках ежегодной премии Traveller’s Choice Awards на основе отзывов и оценок путешественников за последний год.

Хойан, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известен своей хорошо сохранившейся архитектурой XVI–XVII веков, сочетающей вьетнамские, китайские и японские традиции. Музей жертв войны, основанный в 1975 году, остается одним из ключевых исторических объектов, привлекающих внимание к последствиям военных конфликтов через архивы, фотографии и экспонаты.

В топ-10 также вошли сады у залива и ботанический сад в Сингапуре, храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, башни-близнецы Петронас в Малайзии, буддийские храмы Ват Пхо и Ват Арун в Таиланде, а также заповедник «Священный лес обезьян» в Индонезии.

