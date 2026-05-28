Французы выдают слоты на визы мини-порциями
Ситуация с записью на французские визы для россиян по-прежнему остается крайне напряженной. Несмотря на многочисленные жалобы туристов и визовых агентов VFS Global продолжает выкладывать слоты очень небольшими порциями. Если месяц назад их впервые разбили на недели, то июльская раздача удивила еще больше.
На этот раз на старте распределения слотов на июль в Москве открыли запись лишь на три первых дня месяца. Свободные места исчезли буквально за несколько минут.
«Пара минут – и ничего уже нет», – описывают ситуацию участники профильных визовых чатов.
При этом платные слоты Prime Time продержались ненамного дольше – около 10 минут. В Нижнем Новгороде свободные окна закончились практически моментально. А в Санкт-Петербурге загрузка мест и вовсе удивила заявителей временем публикации:
«Уведомления о появлении слотов начали приходить около 20:22. Настолько поздней вечерней загрузки раньше почти не было. В итоге обычные закончились примерно за 25 минут, а Prime Time – чуть менее чем за час», – поделился наблюдениями автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.
Загрузка слотов на такой короткий срок объясняется тем, что в первой неделе июля всего три рабочих дня. Сегодня и в последующие трое суток агенты и туристы ожидают новых порций слотов в Москве и регионах.
На фоне высокого спроса ситуация с такой дозированной загрузкой слотов вызывает все больше раздражения у туристов. Франция остается одной из самых востребованных стран Шенгенской зоны у россиян, а процесс записи многие уже сравнивают с лотереей.
Ранее TourDom.ru писал, что у французского визового центра около месяца не работала опция создания личных кабинетов на сайте. Перед раздачей мест на июль ее все-таки удалось восстановить.