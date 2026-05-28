Французы выдают слоты на визы мини-порциями

Ситуация с записью на французские визы для россиян по-прежнему остается крайне напряженной. Несмотря на многочисленные жалобы туристов и визовых агентов VFS Global продолжает выкладывать слоты очень небольшими порциями. Если месяц назад их впервые разбили на недели, то июльская раздача удивила еще больше.

© tourdom.ru

На этот раз на старте распределения слотов на июль в Москве открыли запись лишь на три первых дня месяца. Свободные места исчезли буквально за несколько минут.

«Пара минут – и ничего уже нет», – описывают ситуацию участники профильных визовых чатов.

При этом платные слоты Prime Time продержались ненамного дольше – около 10 минут. В Нижнем Новгороде свободные окна закончились практически моментально. А в Санкт-Петербурге загрузка мест и вовсе удивила заявителей временем публикации:

«Уведомления о появлении слотов начали приходить около 20:22. Настолько поздней вечерней загрузки раньше почти не было. В итоге обычные закончились примерно за 25 минут, а Prime Time – чуть менее чем за час», – поделился наблюдениями автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Загрузка слотов на такой короткий срок объясняется тем, что в первой неделе июля всего три рабочих дня. Сегодня и в последующие трое суток агенты и туристы ожидают новых порций слотов в Москве и регионах.

На фоне высокого спроса ситуация с такой дозированной загрузкой слотов вызывает все больше раздражения у туристов. Франция остается одной из самых востребованных стран Шенгенской зоны у россиян, а процесс записи многие уже сравнивают с лотереей.

Ранее TourDom.ru писал, что у французского визового центра около месяца не работала опция создания личных кабинетов на сайте. Перед раздачей мест на июль ее все-таки удалось восстановить.