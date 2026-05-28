Экономист рассказал, какими способами можно расплатиться за границей

За границей можно столкнуться с ограниченным доступом наличных долларов в обменниках. Какие существуют альтернативные варианты, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Одним из самым удобных вариантов остается система быстрых платежей (СБП). По словам эксперта, механизм активно работает в туристических зонах Турции.

«Преимущества: не нужно искать обменник, менять деньги или носить с собой наличные. Оплата занимает около 10 секунд: турист сканирует QR-код, выбирает свой банк и подтверждает покупку», — отметил Щербаченко.

Еще одна альтернатива — карта «Мир». По словам специалиста, оплата ей доступна в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Венесуэле, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме и Лаосе.

Помимо этого, можно воспользоваться картой китайской системы Union Pay. Щербаченко отметил, что их принимают примерно в 180 странах мира. Клиент может выпустить карту в рублях или юанях, передает Life.ru.

Экономист также добавил, что при путешествиях в страны Юго-Восточной Азии выгоднее брать с собой юани вместо долларов. Во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии и Сингапуре курс максимально близок к рыночному.

