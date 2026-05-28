Россияне проведут летний отпуск в трех пляжных странах

Российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах — лидерами оказались Турция, Египет и Вьетнам. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), материал попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам гендиректора компании Space Travel Артура Мурадяна, на сегодняшний день у россиян все еще мало выездных направлений из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом даже по доступным странам наблюдается снижение спроса — интерес к Таиланду охладел на 6 процентов.

«Но пальму первенства на юго-восточном пляжном направлении подхватил Вьетнам, показавший наиболее существенный рост в этом сезоне», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что российские туристы предпочитают для отдыха с детьми курорты одного региона страны — их любимым направлением назван Краснодарский край, на который в 2026 году пришлось почти 40 процентов всех семейных бронирований.