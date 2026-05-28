Билеты в Шарджу подорожали после новости о возобновлении полетов Air Arabia

После объявления о возобновлении полетов Air Arabia из Москвы в Шарджу стоимость билетов на этот маршрут выросла. Ранее мы писали, что по состоянию на 16 мая на официальном сайте авиакомпании перелет в одну сторону в конце июня предлагался за 19 тыс.

Сейчас, после новости о восстановлении полетов, место на первом рейсе G9 806 20 июня можно забронировать за 24,4 тыс. руб. При этом с появлением второй частоты, начиная с 27 июня, стоимость не меняется.

Round trip на сайте Air Arabia доступен за 43 тыс. руб. Такая цена действует для базового тарифа Basic без багажа при вылете из Домодедово в Шарджу 20 июня и обратном рейсе 27-го. Перелет с багажом до 20 кг обойдется ненамного дороже – примерно в 45 тыс. руб.

Это один из самых доступных вариантов перелета в ОАЭ. Для сравнения: «Аэрофлот» предлагает one way из Москвы в Дубай на 5 июня за 40 тыс. руб. по тарифу «Эконом Лайт», а на более поздние даты – 22–29 тыс. в одну сторону. Round trip на самолетах нацперевозчика в июне обойдется в 48–53 тыс.

Рейсы Air Arabia из Москвы запланированы на ночное (G9 957 в 00:20) и дневное время (G9 806 в 14:20). Вылеты из Шарджи – в 07:55 и 20:30. Очевидно, перевозчик предусмотрел облет воздушного пространства Ирана – время в пути составит 6 часов 40 минут.

По другим российским направлениям полеты приостановлены до 31 августа. До конфликта на Ближнем Востоке Air Arabia, помимо Москвы, выполняла рейсы в Казань, Екатеринбург, Самару и Уфу. Сначала авиакомпания планировала возобновить их с 21 мая, затем с 31-го. Позднее была объявлена новая дата – 20 июня.

При этом пассажиры продолжают жаловаться на длительный возврат средств за отмененные рейсы. По умолчанию в личном кабинете клиентам предлагают ваучер вместо денег – его можно использовать для покупки билетов на того же пассажира. Впрочем, туристы сообщают об успешном возврате через процедуру чарджбэка или при личном обращении в московский офис Air Arabia.