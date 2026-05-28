«Погуглите»: что советуют пассажирам Air Anka в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров отмененных рейсов авиакомпании Air Anka. Корреспондент TourDom.ru решил протестировать, как работает инструмент ведомства, запущенный в помощь туристам.

Сотрудник горячей линии уточнил несколько деталей: имя, регион проживания (журналист назвал Московскую область) и в чем состоит проблема. По легенде «турист» сообщил, что на следующий день должен вылетать из Антальи в Москву, однако ни турагент, ни туроператор не предоставили никакой информации о рейсе. Поэтому отдыхающий беспокоится: будет ли вылет завтра или в другой день? После этого оператор попросил подождать на линии, и надолго – минут на 6 – исчез, а потом связь и вовсе оборвалась.

Следующий оператор, уже женщина, снова задала те же вопросы (на этот раз корреспондент «ТурДома» сказал, что проживает в Москве) и дополнительно поинтересовалась:

«А что вам сообщили в авиакомпании?»

Журналист ответил, что перевозчик отменил все рейсы и никакой информации не предоставил.

После «музыкальной паузы» сотрудница заметила:

«Роспотребнадзор вам вряд ли поможет. Я могла бы переключить вас на юриста по защите прав потребителей, но у них рабочий день уже закончился».

Она посоветовала обратиться завтра с 9 до 18, за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 13:45.

На вопрос, чем может помочь юрист, оператор пояснила, что специалист подскажет, как действовать в текущей ситуации, а также как в дальнейшем получить компенсацию.

В завершение сотрудница РПН посоветовала «туристу» самостоятельно поискать ответы на свои вопросы в интернете:

«Загуглите, что делать, если рейс отменен, а информации от туроператора нет».

