Блогера сняли с рейса в Таиланде из-за «слишком больного лица»

В Таиланде авиакомпания Jetstar высадила из самолёта 25-летнего популярного блогера Ронана Андрогена. Причиной стал внешний вид пассажира: его лицо было сильно опухшим и перевязано после недавней операции. Инцидент произошёл, когда мужчина уже находился на борту. Блогер утверждает, что прошло пять дней после медицинского вмешательства, и лечащий врач разрешил ему перелёт.

На опубликованном в соцсетях видео Андроген эмоционально спорит с персоналом. Он объясняет, что операция была неинвазивной, у него есть антибиотики, которые он принимает по расписанию: один до вылета, один после.

«Мне разрешили лететь спустя два дня, а прошло уже пять, понимаешь?» — говорит блогер.

Он настаивает, что «нет абсолютно никаких проблем» для перелёта.

Однако сотрудники Jetstar остались непреклонны. Согласно правилам авиакомпании, стюардессы имеют право отказать в посадке, если сомневаются в состоянии здоровья пассажира и его способности безопасно перенести полёт. Внешний вид Андрогена (опухоль, повязки) вызвал у экипажа обоснованные опасения, несмотря на доводы блогера.

Представители Jetstar позже прокомментировали ситуацию, подтвердив, что решение принималось на месте с учётом безопасности. Они отметили, что подобные меры применяются для предотвращения возможных медицинских осложнений во время рейса. Андрогену пришлось искать альтернативные способы добраться до пункта назначения.