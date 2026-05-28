Air Arabia объявила о возобновлении полетов между Россией и ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia объявила о частичном возобновлении полетов между Россией и ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

© tourdom.ru

С 20 июня планируется выполнение рейсов G9 805/806 по маршруту Шарджа – Москва (Домодедово) – Шарджа, а с 27 июня к ним добавятся рейсы G9 958/959 на том же направлении.

При этом ограничения на остальные перелеты между ОАЭ и Россией сохраняются: их приостановка продлена до 31 августа включительно.

Пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность однократно изменить дату вылета без доплат в пределах 7 дней от первоначально запланированного времени отправления. Также доступна полная отмена бронирования с возвратом средств: деньги можно получить либо в виде кредитного ваучера, либо на исходный способ оплаты.

Как уточнили в авиакомпании, агенты вправе самостоятельно оформлять перенос или аннулирование бронирований через систему без взимания дополнительных сборов. При этом из-за повышенной нагрузки сроки обработки заявок на возврат могут увеличиться.

В Air Arabia добавили, что продолжают отслеживать ситуацию и рассчитывают вернуться к полноценному расписанию, как только это станет возможным.