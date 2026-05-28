Российских туристов предупредили об активизации мошенников в Кейптауне. В центральных районах города участились случаи, когда у приезжих выманивают деньги под предлогом оплаты несуществующего «разрешения» для прохода по улицам и туристическим зонам. Об этом сообщает консульство РФ.

Схема работает следующим образом. К туристам подходят люди в форме, похожей на сотрудников охраны или муниципальных служб, и заявляют, что для дальнейшего передвижения по набережной, улице или определенному району необходимо приобрести так называемый permit. После этого жертв проводят к якобы платежному терминалу, установленному на стене здания, остановке или столбе.

На самом деле речь идет не о платежном устройстве. Это оборудование используется для считывания и клонирования банковских карт. После ввода PIN-кода мошенники получают доступ к данным пластика и могут оперативно списать средства.

В консульстве подчеркивают, что никаких разрешений для прогулок по улицам, набережным или туристическим зонам в Кейптауне не существует. Кроме того, настоящие платежные терминалы не размещаются на уличных конструкциях вроде стен, столбов или остановок.

Туристам рекомендуют не использовать подобные устройства, не передавать карту незнакомцам, а также не следовать за людьми, требующими оплату за проход.

По данным дипмиссии, случаи мошенничества чаще всего фиксируются в районах Sea Point Promenade, Green Point, Mouille Point, De Waterkant, вблизи V&A Waterfront, а также на Long Street.

Если карта уже была использована на таком устройстве, рекомендуется незамедлительно заблокировать ее и связаться с банком.