Red Wings увеличит количество рейсов из Екатеринбурга в Тбилиси

Авиакомпания Red Wings с 28 июня увеличит частоту полетов между Екатеринбургом и Тбилиси – количество рейсов вырастет до девяти в неделю. Такое решение связано с высоким спросом на направление, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В течение всего летнего сезона 2026 года рейсы из аэропорта Кольцово в Тбилиси будут выполняться ежедневно. Дополнительные самолеты из Екатеринбурга будут отправляться в 21:40 по пятницам и в 20:30 по воскресеньям. Обратные рейсы из тбилисского аэропорта имени Шоты Руставели запланированы на 01:10 по субботам и на 23:50 по воскресеньям.

В компании отметили, что Тбилиси остается одним из самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов.

Ранее Red Wings также сообщила о запуске с 25 мая прямых рейсов между Новосибирском и Батуми. Полеты были запланированы дважды в неделю. Из России – по понедельникам и четвергам, обратно – по средам и воскресеньям.В летнем сезоне 2026 года Red Wings будет летать в Грузию в общей сложности из 15 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Самару, Краснодар, Сочи и Уфу.