У туристов появился вариант очень недорого слетать в Европу

У туристов есть вариант очень недорого слетать из Москвы в Европу этим летом. Варианты подойдут тем, кто уже имеет шенгенскую визу на руках или вот-вот ожидает ее выхода из консульства.

Бюджетные варианты доступны с перелетом через Ереван. Например, цены в Милан во второй половине июня начинаются от 16,2 тыс. Такой ценник доступен с перелетами FlyOne Armenia из Внуково и далее WizzAir в Италию. Правда, в этом случае в маршрут включена длительная стыковка в Армении – порядка 17 часов. Но если сократить ее до 3,5 часа, то получается лишь чуть дороже – 18–20 тыс.

Ближайший по цене вариант доступен на борту AZAL через Баку – от 25 тыс. Перелет с Ajet через Стамбул обойдется в 30,3 тыс., Qatar Airways через Доху в 33,7 тыс., Turkish Airlines в 47 тыс. Самая быстрая и дорогая поездка через Белград. Air Serbia оценила ее в 63,9 тыс,.

В Париж тоже можно улететь через Ереван, но чуть дороже – в районе 20 тыс. А самый дешевый вариант в июне предлагается со стыковкой в Абу-Даби на борту Etihad Airways. 16 июня one way с 8-часовой стыковкой предлагается за 17,5 тыс. Альтернативные маршруты помимо перелета через Армению находятся в районе 30–35 тыс. Готовы отвезти через Стамбул от Pegasus и Ajet, через Тбилиси от Georgian Airways, через Доху от Qatar Airways.